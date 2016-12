Bat for Lashes, Yello, Ziggy Marley, Arctic Flowers, Dark Horses и The Roots

1. Arctic Flowers — Magdalene2. Arctic Flowers — Dirges Dwell3. Bat for Lashes — Honeymooning Alone4. Bat for Lashes — Sunday Love5. Yello — Limbo6. Yello — Starlight Scene7. Ziggy Marley — Love Is a Rebel8. Ziggy Marley — Weekend’s Long9. Dark Horses — Hail Lucid State10. Dark Horses — Wake Up11. The Roots — The Unraveling12. The Roots — Tomorrow