1. Little Barrie — Pin That Badge2. Little Barrie — Pretty Pictures3. CéU — Comadi4. CéU — Cordao Da Insonia5. The Dears — Whites Only Party6. The Dears — Bandwagoneers7. Lulu Rouge — Melankoli8. Lulu Rouge — Bless You9. Magyar Posse — Whirlpool Of Terror & Tension10. Magyar Posse — Popzag