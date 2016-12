1. The Blow — Pile Of Gold2. The Blow — Parantheses3. We Fell To Earth — Sovereign4. We Fell To Earth — Careful What You Wish For5. Esma Redžepova — Bistergan Man6. Esma Redžepova — So Maki Sum Se Rodila7. Stereo MC`s — Gringo (Ragged & Ruthless)8. Stereo MC`s — Human9. Villeneuve — Mercury10. Villeneuve — Oh No11. Kaada — Julia Pastrana12. Kaada — Birds Of Prey