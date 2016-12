1. Healamonster & Tarsier — Daxsmosphere2. Healamonster & Tarsier — Ships With Lights3. Andrew Bird — Imitosis4. Andrew Bird — Spare-Ohs5. Binder & Krieglstein — Alles Verloren6. Binder & Krieglstein — Wir Wissen Nicht7. The Dining Rooms — Ceremony8. The Dining Rooms — Ink9. The Coral — Remember Me10. The Coral — Music At Night11. Pumajaw — Spangler12. Pumajaw — Horseshoe Nail