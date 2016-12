Новые выпуски «ТСЛ» Тёмная сторона Луны. Обзор №441 +2 Обзор №441



1. The Charlatans — A Day For Lettiing Go

2. The Charlatans — Bad Days

3. Florence & The Machine — Rabbit Heart (Raise It Up)

4. Florence & The Machine — Girl With One Eye

5. Fonoda — A Spiral Ant

6. Fonoda — Ambient Take No.1 (W.I.A.)

7. Pantha du Prince — Saturn Strobe

8. Pantha du Prince — Florac

9. Adrian Crowley — These Icy Waters

10. Adrian Crowley — Harmony Row

11. Soho Dolls — Right & Right Again

12. Soho Dolls — 1724

