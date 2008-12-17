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Тёмная сторона Луны. Обзор №445
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добавлен 15.04.10 19:53
Обзор №445
1. Miss Ludella Black & The Masonics — I Want Some Answers
2. Miss Ludella Black & The Masonics — Push Button Geoff
3. Patrick Wolf — Hard Times
4. Patrick Wolf — Damaris
5. FlyKKiller — Peroxide
6. FlyKKiller — B Murphy
7. Porn Sword Tobacco — Cubical Fever
8. Porn Sword Tobacco — Pappa! Min Karlek Ar Gravid
9. Robert Gomez — The Same Sad Song
10. Robert Gomez — Perfect
11. Miss Ludella Black & The Masonics — Hey Johnny Raw
12. Miss Ludella Black & The Masonics — I Can Lose You
13. Malcolm McLaren — Driving Into Delirium
14. Malcolm McLaren — Revenge Of The Flowers
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обращений: 548
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Новые выпуски программы «Тёмная сторона Луны»
Выходит с 17 декабря 2008 года
Подкастов: 225
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Последняя запись: 11 декабря 2016 года
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Отлично! Всегда ждал что-нибудь для общего просвещения с перспективой дальнейшего копания. Этот выпуск про ML как раз такой: остальные с середины как правило начинают, сыпля кучей каких-то терминов и умных слов... Спасибо огромное :) Будет здорово...
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SkaneBy 20.12.16 16:06
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Спасибо большое за подкаст! Особенно хотел послушать про MBA. Кстати, по этой теме мне еще понравилась подборка интервью студентов MBA - mbastrategy.ru/pdf_interview_mba . Довольно толково...
alexandrpodkast 20.12.16 08:31
IT мошенники.
Будьте внимательны при покупках в интернет-магазинах.