1. Camera Obscura — Away With Murder2. Camera Obscura — Swans3. Swans — Reeling the Liars In4. Swans — My Birth5. Swans — Little Mouth6. Jarboe & Justin Broadrick — Romp7. Jarboe & Justin Broadrick — 8mmsweetbitter8. The Young Gods — El Magnifico9. The Young Gods — I`m The Drug10. The Young Gods — Charlotte11. Eric Malmberg — Slutet Pa En Epok12. Eric Malmberg — Finalen