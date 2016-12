Новые выпуски «ТСЛ» Тёмная сторона Луны. Обзор №459 0 Обзор №459



1. The Vibrators — I Don`t Need It

2. The Vibrators — Oil

3. Mary-Anne Hobbs feat. iTAL tEK — Archaic

4. Mary-Anne Hobbs feat. Magnetic Fields — Ligma Vip

5. Mary-Anne Hobbs feat. Tes La Rock feat. Uncle Sam — Up In The Vip

6. Piana — Ancient Note

7. Piana — Beyond The Season

8. Omar Souleyman — Leh Jani

9. Omar Souleyman — Don`t Wear Black — Green Suits You Better

10. Paris Motel — After Wanda

11. Paris Motel — Catherine by The Sea

12. The Vibrators — Darkest Before Dawn

