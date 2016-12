1. Morrissey — Something Is Squeezing My Skull2. Morrissey — I`m Throwing My Arms Around Paris3. Lykke Li — Dance Dance4. Lykke Li — I`m Good, I`m Gone5. Tinariwen — Matajem Yinmixan6. Tinariwen — Toumast7. Ampop — Eternal Bliss8. Ampop — Ordinary World9. The Gentleman Losers — Gold Dust Afternoon10. The Gentleman Losers — Light Fandango11. Morrissey — When Last I Spoke To Carol12. Morrissey — One Day Goodbye Will Be Farewell