Тёмная сторона Луны. Обзор №466



1. Bat For Lashes — A Forest

2. Joker`s Daughter — Kyoto Song

3. The Fall — O.F.Y.C. Showcase

4. The Fall — Funnel of Love

5. 2raumwohnung — Wir Werden Sehen

6. 2raumwohnung — Rette Mich Spaeter

7. Morrissey — Shame Is the Name

8. Morrissey — Munich Air Disaster 1958

9. Ilya (UK) — Haunting

10. Ilya (UK) — Collide

11. Marc Almond & Alexei Fedorov — Friendship

12. Marc Almond & Alexei Fedorov — Autumn

13. Shantel — Bucovina Original

14. Shantel — Citizen of Planet Paprika

15. The Fiery Furnaces — Drive to Dallas

16. The Fiery Furnaces — Keep Me in Dark

17. The Coral Sea — Cold Eyes Down

18. The Coral Sea — Northern Crime

19. Naomi — Only Forward

20. Naomi — No Entry

21. Voyager One — M

1. Bat For Lashes — A Forest
2. Joker`s Daughter — Kyoto Song
3. The Fall — O.F.Y.C. Showcase
4. The Fall — Funnel of Love
5. 2raumwohnung — Wir Werden Sehen
6. 2raumwohnung — Rette Mich Spaeter
7. Morrissey — Shame Is the Name
8. Morrissey — Munich Air Disaster 1958
9. Ilya (UK) — Haunting
10. Ilya (UK) — Collide
11. Marc Almond & Alexei Fedorov — Friendship
12. Marc Almond & Alexei Fedorov — Autumn
13. Shantel — Bucovina Original
14. Shantel — Citizen of Planet Paprika
15. The Fiery Furnaces — Drive to Dallas
16. The Fiery Furnaces — Keep Me in Dark
17. The Coral Sea — Cold Eyes Down
18. The Coral Sea — Northern Crime
19. Naomi — Only Forward
20. Naomi — No Entry
21. Voyager One — M
22. Buddy — Sugar Girl

