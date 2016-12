1. C. W. Stoneking — Jungle Blues2. C. W. Stoneking — Jungle Lullaby3. Phaeleh — Losing You4. Phaeleh — Ellipse5. British Sea Power — Wander With Me6. British Sea Power — No Man Is an Archipelago7. Huong Thanh — Plantation Song8. Huong Thanh — Rowing the Sampan9. Nine Rain — Gordon Blue10. Nine Rain — The Craving11. C. W. Stoneking — The Love Me or Die12. C. W. Stoneking — Jailhouse Blues