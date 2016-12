1. Marianne Faithfull — Prussian Blue2. Marianne Faithfull — Goin` Back3. Scorn — LT 944. Scorn — Hands5. Fol Chen — No Wedding Cake6. Fol Chen — Winter, That`s All7. Dub Tractor — All Went Wrong8. Dub Tractor — A Lot of Work Is Done9. Koalas Desperados — Keep Marching10. Koalas Desperados — MeVoy11. Jonathan Kane — Smear It12. Jonathan Kane — Up in Flames