1. The Last Shadow Puppets — Standing Next To Me2. The Last Shadow Puppets — My Mistakes Were Made For You3. Aldubb — What The Funk is Dubstep?4. Aldubb — Unfair System5. Jesca Hoop — Money6. Jesca Hoop — Out The Back Door7. Air Formation — I Can`t Remember Waking Up8. Air Formation — Adrift9. Hako Yamasaki — Muikaikaze10. Hako Yamasaki — Yurusarezaru Koi