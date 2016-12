1. Nat Johnson and The Figureheads — Wasted2. Nat Johnson and The Figureheads — Dirty Rotten Soul3. Albert Kuvezin and Yat-Kha — The Cry4. Phoenix — Lisztomania5. Phoenix — Rome6. Hyetal — Phoenix7. Hyetal — Searchlight8. Joker`s Daughter — Go Walking9. Joker`s Daughter — Lucid10. Albert Kuvezin and Yat-Kha — Kara Deer Ugdug Kham