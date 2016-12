1. Antony & The Johnsons — One Dove2. Antony & The Johnsons — Kiss My Name3. Psapp — The Monster Song4. Psapp — Parker5. Youth Group — Catching & Killing6. Youth Group — Forever Young7. Amsterdam Klezmer Band — Sadagora Hot Dub (remixed by Shantel)8. Amsterdam Klezmer Band — Immigrant Song (remixed by Yuriy Gurshy)9. Brigitte Fontaine — Barbe A Papa10. Brigitte Fontaine — Mister Mystire11. Earlimart — Nevermind The Phonecalls12. Earlimart — Happy Alone